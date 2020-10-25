خلال 8 أيام.. تطعيم أكثر من 264 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية نفذت حملة تطعيم طلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي، والتطعيم الثنائي بمدارس الريف بالمحافظة، لـ264521 طالب، خلال 8 أيام منذ بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، بنسبة تغطية بلغت 81%، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية كافة، في أثناء التطعيم بالمدارس.

وأشار "مسعود" إلى أن ذلك جاء في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمحافظ الدكتورممدوح غراب، للحفاظ على صحة الطلاب.

وأوضح الدكتور هشام شوقي، أن مديرية الصحة بالشرقية، تستهدف تطعيم 505152 طالبا، ضد الالتهاب السحائي، للصف الأول بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي"، بمدارس الريف والحضر بالمحافظة، و377586 طالبا بالتطعيم الثنائي للصفين الثاني والرابع الابتدائي.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أنه التطعيم جرى من خلال الفرق الطبية المدربة، بالتنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية والصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لها، مشددا على الفرق بتطعيم جميع الطلبة المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التطعيم، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية كافة، في أثناء العمل، حفاظا علي صحة وسلامة الأطقم الطبية والطلاب بمدارس المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الوقائية، وصحة البيئة، والثقافة الصحية، تابعت مدارس المحافظة بشكل مكثف، وتنظيم خطة الدولة الوقائية، مع ترك المسافات بين كل طالب وآخر، وارتداء جميع الطلبة للكمامات، والتهوية الجيدة بالفصول، والنظافة العامة بالمدارس ودورات المياه بها، ووجود المنظفات والمطهرات، وأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية، للطلبة والمعلمين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.