مع بدء التطعيم به.. سعر جرعة "الالتهاب السحائي" وأماكن بيعه

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن توفير تطعيم الالتهاب السحائي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان مجانا.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن" أن التطعيم متوافر أيضا داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمبلغ يصل 525 جنيها.

وأضاف المصدر أن التطعيم متوافر بـ11 مركزًا وفرعًا على مستوى الجمهورية وهي المراكز التابعة لـ"فاكسيرا" في مختلف محافظات مصر، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406

مصر لم تتعرض لأي تفشيات وبائية تتعلق بمرض الالتهاب السحائي منذ عام 1982

الجدير بالذكر أن مصر لم تتعرض لأي تفشيات وبائية تتعلق بمرض الالتهاب السحائي منذ عام 1982، وتم إدراج التطعيم ضد ميكروب الإنفلونزا البكتيرية وهي من إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائي، خاصة عند الأطفال أقل من خمس سنوات ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال في سن 2، 4، 6 أشهر منذ شهر فبراير 2014، ويحصل على التطعم الخاص بالالتهاب السحائي طلاب الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة، ويستهدف بالتطعيم الالتهاب السحائي في المدارس 7 ملايين طفل سنويا، كما قامت وزارة الصحة والسكان بضخ 700 ألف جرعة إضافية من التطعيم لجميع المسافرين إلى الأماكن الموبؤة بالمرض سنويا.