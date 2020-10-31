عاجل.. الذهب ينخفض جنيهين في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في بدء تعاملات اليوم بأسواق المال، انخفاضا بقيمة جنيهين، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 946.55 جنيها، مقابل 948.89 جنيها أمس، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 828.25 جنيها، مقابل 830.30 جنيها في تعاملات أمس، وسجل الذهب عيار 18 نحو 709.93 جنيهات مقابل، 711.68جنيهات، وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب 6,626 جنيها.

وتراجع سعر الذهب المدموغ في مصر خلال عام 2020 بنسبة 30% بسبب فيروس كورونا، وتراجعت نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، خاصة وأن كل المشغولات الذهبية المتداولة في مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أي جرام ذهب دون دمغة، بحسب ما علنته شعبة المعادن الثمينة في وقت سابق.

ويعتبر دمغ الذهب حماية للمستهلك النهائي ومن يشتري ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، وانتشاره في كل محافظات الجمهورية، و99% من الذهب المتداول ينتمي إليه.

وبحسب الشعبة فأن الأيام الماضية شهدت توجه المواطنين نحو شراء الذهب السبائك، عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، والتي شهدت ارتفاعا في مبيعاتها أكثر من 50% قياسا على العام الماضي، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وأشارت الشعبة إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر أبدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذا آمنا لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، ونزل الذهب عن مستوى 1900 دولار نهاية الأسبوع الماضي.