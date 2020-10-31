"التخطيط" تدعم "النقل" بمليار جنيه لاستكمال مشروع تطوير الطريق الدائري

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تعزيز خطة وزارة النقل "الهيئة العامة للطرق والكباري" للعام المالي 2020-2021 بمبلغ مليار جنيه لاستكمال مراحل التنفيذ بمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لانتهائه في موعده المحدد.

وقالت السعيد، إنَّ الموافقة على المبلغ جاءت حرصًا علي تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بشأن موقف تنفيذ مشروعات وزارة النقل، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأكّدت السعيد، أنَّ الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في تقليل التكدس المروري بشوارع القاهرة وخاصة بالشوارع الداخلية.

وأضافت السعيد، أنَّ أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف لرفع مستوى خدمة الطريق، بتنفيذ أعمال توسعية تجعل الطريق يتسع لاستقبال عدد أكبر من السيارات، لافتة إلى اهتمام القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائري، مؤكّدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقديم الدعم اللازم للانتهاء من الطريق.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ قطاع النقل يحظي باستثمارات تقدر بنحو 119.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021، لافتة إلى أنَّ من المستهدف زيادة نمو القطاع ليصل معدله إلي 4.2٪ في خطة العام الحالي20/2021.

جدير بالذكر أنَّ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد اعتمدت مبلغ 100 مليون جنيه كاعتماد إضافى لوزارة النقل للبدء في رفع كفاءة طريق "أسوان - العلاقي"، بطول 150 كم والبالغ تكلفته 560 مليون جنيه.