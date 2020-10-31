بالصور.. تطوير كوبري المانسترلي قبل ساعات من الافتتاح

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير كوبري المانسترلي في منطقة الروضة بحي مصر القديمة وسيتم افتتاحه اليوم بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأضافت جيهان أن أعمال التطوير تمت لإعادة الوجه الحضاري والقيمة التاريخية المتميزة للموقع بما ينعكس على تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني، وذلك تماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية.

وأشارت إلى أن أعمال تطوير الكوبري على مدار الشهور الماضية تجسد أهمية العمل الميداني والمتابعة المباشرة واستمرار تنفيذ خطة المنطقة الجنوبية على الوجه الأكمل، والارتقاء بجميع الأحياء لجعلها منطقة مميزة وفي أبهى صورها من خلال تكثيف العمل بالمشروعات الجارية.

وأكدت أن أعمال التطوير للكوبري كانت بمثابة خلية نحل لا تهدأ من جانب الشركة المنفذة فضلا عن استمرار المتابعة وجولاتها المتواصلة لوضع اللمسات الجمالية ومتابعة أعمال التطوير وإبداء الملاحظات والتوجيهات أولا بأول للعمل على تلافيها، من قبل الفنيين والتنفيذيين القائمين على تنفيذ خطة التطوير لكوبري المانسترلي.

وأشارت إلى أن الأعمال تمت تنفيذا لبنود بروتوكول تم توقيعه في وقت سابق بين البنك الأهلي ومحافظة القاهرة وذلك لرفع كفاءة وتطوير الكوبري، مؤكده أن التصميمات تأخذ شكلا حضاريا يليق بما يتم من تطوير وذلك لخدمة المواطنين، وذلك تجسد في الحديقة الملاصقة للكوبري حيث تم التركيز على رفع كفاءة الاستراحات التي تم إنشاؤها ضمن مقترح التطوير.

وأضافت أنه جرى الاهتمام بزيادة كثافة المساحات الخضراء على جانبي الكوبري، علاوة على استكمال أعمال الإنارة للكوبري وتشغيلها، مؤكدة رفع أي تراكمات أو مخلفات أو إشغالات على جانبي الكوبري.

يذكر أن أعمال التطوير التي شهدها الكوبري الواقع بين متحف أم كلثوم ومقياس النيل بمنطقة منيل الروضة لم تحدث منذ عقود لإعادة الوجه الحضاري والقيمة التاريخية المتميزة للموقع، بما ينعكس على تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.