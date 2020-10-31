"الإسكان": جار تنفيذ شبكة كهرباء "المنطقة الصناعية 8" بمدينة السادات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّه جارٍ تنفيذ شبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة بمساحة 1500 فدان (4 كم * 1.5 كم)، في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، مشيراً إلى أنَّ نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت 58%، مبينًا أنَّ المشروع يحتوي على 8 موزعات كهرباء، و92 غرفة محولات.

وأضاف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنَّه جارٍ إدخال الموزعات والمحولات ولوحات المنخفض والربط الحلقي بين شبكة الكهرباء للمنطقة ويخدم هذا المشروع 1076 قطعة فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وأكّد "منيع"، أنَّه كلف مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تمّ وجار تنفيذه من أعمال، للتأكّد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ، وكذا الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة، إضافة إلى تأكيد تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لحماية العاملين في مواقع العمل.