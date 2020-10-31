ألمانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا.. والإجمالي يتجاوز النصف مليون

في قفزة غير مسبوقة رابعة على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا عتبة النصف مليون.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية عن تسجيل 19059 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة)، مقابل 18681 و16774 و14964 إصابة في الأيام الثلاثة السابقة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 103 حالات وفاة جديدة، مقابل 77 وفاة في اليوم السابق.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 518753، منها 10452 حالة وفاة.

وبدأ في ألمانيا اعتبارا من الإثنين الماضي سريان "الإغلاق الخفيف" الذي سيستمر حتى نهاية الشهر، في محاولة من السلطات للحد من تفشي الوباء، بما يشمل إغلاق كل المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية، وفرض قيود إضافية على الاتصالات الحضورية (التباعد الاجتماعي) بين الناس.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إغلاق المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية، ولمدة شهر، بالإضافة إلى منع التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية.

ويؤمل من هذه الإجراءات "القاسية" و"السارية على كامل البلاد" إتاحة المجال للحد قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي، وأيضا احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، وفقما قالت ميركل، في مؤتمر صحفي، موضحة أنّ المدارس وحضانات الأطفال ستبقى مفتوحة.

وأمرت ميركل، المسؤولين عن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم والرياضات المحترفة في البلاد، بالعودة إلى اللعب خلف أبواب مغلقة.