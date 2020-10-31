"المصري للتأمين": كورونا حفز نمو العمل عبر الإنترنت

قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الـ160، إن أزمة فيروس كورونا حفزت نمو العمل عبر الإنترنت.

وأضاف أن اتجاه العمل عبر الإنترنت من بعيد يشهد دفعة قوية، حيث يجبر Covid-19 الشركات والمؤسسات على فرض سياسات العمل من المنزل الإلزامية في عالم "لا اتصال" بشكل متزايد.

وأشار إلى أن التحول المفاجئ إلى العمل الرقمي عن بُعد، بين عشية وضحاها وبشكل جماعي، لديه القدرة على تسريع التغييرات في كيفية تنفيذ العمل والطريقة التي نفكر بها بشأن ترتيبات العمل، وبالنظر إلى الصورة الأوسع، قد يثبت Covid-19 أنه نقطة تحول رئيسية في التحول الرقمي في مكان العمل.

ولفت إلى أنه مع استمرار انتشار الفيروس، سيعمل بعض الموظفين من المنزل -وفي بيئات ممكّنة رقميًا غير ملزمة بمساحة مكتبية تقليدية -لأول مرة، وسوف تتعطل حياتهم العملية وتتقلب بشكل كبير، ومع ذلك، فبالنسبة لملايين العمال حول العالم الذين يقومون بعمل "مؤقت"، فإن نقل حياتهم العملية عبر الإنترنت ليس بالأمر الجديد. إنه مجرد عمل كالمعتاد.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي لا يعد "العمل" مكانًا خاصًا لحشود العمال في اقتصاد العمل الحر: فهو عبارة عن مهمة أو نشاط يعتمد على الويب، ويمكن القيام به من أي مكان يسمح بالاتصال بالإنترنت، ويعيش العديد من جيل الألفية نموذج إقتصاد العمل الحر اليوم على وجه التحديد من أجل المرونة والحرية التي يمكن أن يوفرها العمل الرقمي عن بُعد.

يمكن أن يكون Covid-19 الحافز الذي يأخذ تطور ترتيبات "العمل في أي مكان" إلى المستوى التالي من النمو، بطرق تُحسن بشكل كبير فرص التعاون والتفكير والإبداع والاتصال بشكل منتج.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، يضع Covid-19 المجموعة منخفضة الأجر من عمال الأعمال الحرة - والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالمنصات الرقمية - مثل خدمة نقل الركاب وتوصيل الطعام - تحت ضغط كبير، فيأتي بعد الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، فإن عمال الوظائف المؤقتة الذين يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى مزايا تأمين العمل أو الإجازة المرضية هم الأكثر تضررًا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأشار إلى أنه في البلدان التي بها بعض أكبر مجموعات الحالات مثل إيطاليا لا يزال بعض العاملين في التوصيل في تطبيقات توصيل الطعام، يذهبون إلى العمل لأنهم لا يستطيعون تحمل عدم القيام بذلك.

وتابع: "بالتالي، فإن أزمة Covid-19 تترك بشكل خاص أولئك الذين يعتمدون على العمل المؤقت كمصدر أساسي للدخل معرضين بشدة لمخاطر صحية (قاتلة)، إنه يقوض كرامتهم ويزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تولد انقسامات جديدة وغضباً واستياء سياساً في البلدان والمناطق".

وأضاف أنه مع تطور الأزمة، لن يكون عمال الأعمال الحرة هم الوحيدون الذين يعانون أكثر من المعتاد.

ونشرت منظمة العمل الدولية تقديرات عالمية "عالية" للبطالة بلغت 24.7 مليون بسبب كوفيد-19 في منتصف مارس؛ وبعد أسبوع، حذر رئيس قسم سياسة التوظيف في مجلس إدارة سياسة التوظيف التابعة لها من أن النتيجة قد تكون "أعلى بكثير".

وقال إنه على سبيل المقارنة، زادت البطالة العالمية بمقدار 22 مليون في الأزمة الاقتصادية 2008-2009.

ومن المتوقع أيضا أن يزيد عدد الفقراء العاملين في العالم بما يصل إلى 35 مليون شخص، عما كان عليه قبل تقديرات ما قبل عام 2020.

وبحسب الاتحاد المصري للتأمين، تبعث هذه الإحصاءات برسالة مهمة مفادها أن حماية العمال من الآثار السلبية للأزمة لا تتعلق فقط بزيادة الحماية للوظائف النمطية، إنه يتعلق أيضاً بإدراج وحماية أفضل لمن يعملون على الهوامش: العمال الموسميين في السياحة والسفر وتجارة التجزئة والقطاعات الأخرى الأكثر تضرراً بشكل مباشر، والأشخاص المعالين الذين يعملون لحسابهم الخاص ذوي الدخول غير المستقرة، والعمال الذين ليس لهم ساعات عمل، والعمال ذوي الأجور المنخفضة في ظروف عمل غير مستقرة والذين لم يحصلوا إلا على القليل من حزم تدابير الطوارئ الأخيرة في مختلف البلدان، كما تظهر الأدلة الحديثة.

وتشكل الثغرات المستمرة في تغطية الحماية الاجتماعية للعمال -في أشكال العمالة "القديمة" و"الجديدة" -تحدياً كبيراً لأسواق العمل لدينا في بيئة ما بعد كوفيد-19، وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة لمستقبل العمل الذي نريد أن ننشئه في عصر التكنولوجيا.

ولفت إلى "أننا بحاجة إلى تسهيل العمل من خلال الانترنت، للفوائد العديدة التي يمكن أن تقدمها للشركات والعمال. ولكن يجب علينا ألا نسمح لهذا أن يتخذ شكلاً للعمال – غير المحميين والمحرومين اجتماعياً – والشائعين جداً في اقتصاد الوظائف المؤقتة اليوم".

وبجوار الخسائر البشرية القاتلة، تكشف شعارات الحرب ضد كوفيد-19 التي احتج بها مؤخرا زعماء العالم عن حقيقة مزعجة، "إننا نواجه عيوب وضعف أساسي في سياساتنا لسوق العمل والسياسات الاجتماعية، وآليات التضامن ونماذج المسؤولية الجماعية عن إدارة المخاطر التي تُلقي بثقلها بشكل غير عادل وخطير على المواطنين الأكثر ضعفا".