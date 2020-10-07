"المصري للتأمين" ينظم الملتقى الإقليمي السادس للرعاية الصحية

قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه للمرة السادسة على التوالي ينظم الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي والرعاية الصحية في القاهرة خلال الفترة 12-11 أكتوبر 2020 تحت شعار "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل - مصر كنموذج".

وينعقد المؤتمر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان ووزارة المالية.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلون من كبرى شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الوساطة التأمينية وشركات الرعاية الصحية ولفيف من أقطاب وأعلام التأمين ورجال الاقتصاد والاعمال فى مصر.

وسيشرف المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والطب الوقائي والوزراء الدكتور محمد معيط وزير المالية ومعالى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الماليه .

ويعتبر هذا الملتقى من أبرز الملتقيات الرائدة فى مجال التأمين الطبى والرعاية الصحية على المستوى المحلى والإقليمى ويهدف إلى التأكيد على أهمية قطاع التأمين فى توفير الرعاية الصحية والاهتمام بأساليب تقديمها حيث إن فرع التأمين الطبى هو أحد الفروع التى حظيت خلال الفترة الأخيرة بمزيد من النمو والانتشار في أسواق التأمين العربية والمصرية وأصبح من القضايا الحيوية التي تواجه عالمنا اليوم حيث لا يمكن فصل الصحة عن الاقتصاد كونها العنصر الأساسى لبناء رأس مال بشرى قوى قادر على الإنتاج.