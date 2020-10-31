"القصير" و"رحمي" يبحثان سبل تحقيق التنمية الزراعية في الغربية

بحث القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق رحمي محافظ الغربية، سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، والتيسير على مزارعيها، وتذليل العقبات التي تواجههم، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بها.

جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يجريها وزير الزراعة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الى المحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية الإنتاجية بها.

وحضر اللقاء، أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعلي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء أيضًا، الإجراءات الخاصة بانشاء مشروعات النفع العام بالمحافظة، للتيسير على أبنائها، والتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتبلغ ‘جمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة، 380 ـلف فدان، منزرعة محاصيل الارز والذرة والقمح، والخضر والفاكهة، والنباتات الطبية والعطرية، كما تشتهر بمشروعات الإنتاج الحيواني، وتربية نحل العسل.