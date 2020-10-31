أسعار الذهب اليوم السبت 31-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر، بعد أن شهد ارتفاعًا طفيفًا مساء أمس، حيث ارتفعت الأسعار في نهاية التعاملات المسائية في البورصات العالمية، أمس الجمعة، وذلك بمقدار 4 جنيهات، حيث شهدت أسعار الذهب تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض في الشهور القليلة الماضية نتيجة لانهيار الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب عيار 24، وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، في بداية التعاملات اليومية، كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 939 و942 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 822 و824 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 705 و 706 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و592 جنيها.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولارًا في ذلك الوقت.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنّ السوق المحلي يعاني الركود وعودة المدارس والدروس الخصوصية، بالإضافة لقرب الانتخابات الأمريكية.

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب أنَّ التذبذب في أسعار الذهب شيء طبيعي نتيجة قرب الانتخابات الرئاسية في أمريكا وتأثيراتها القوية على أسعار الذهب عالميا وبالتالي محليا في مصر حيث تحدث فترة من التقلبات والقلق من جانب المستثمرين من الشخصية الجديدة التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية.

مضيفا أنه يتوقع أن يحدث ارتفاع الذهب، حال فوز ترامب بولاية ثانية مع ضعف الدولار.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

وأعلنت مجموعة كبيرة من الدول بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، أرقامًا قياسية للإصابات بـ"كوفيد -19"، ما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية، ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3% إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1% إلى 878.54 دولار. وارتفعت الفضة 0.6% إلى 24.47 دولار للأوقية.

قال وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، إنَّ سوق الذهب في مصر خلال الفترة الماضية شهد ارتفاعات وانخفاضات متوالية، في نفس اليوم، لأن هناك حساسية كبيرة في التعاملات بالبورصات العالمية بالإضافة لتأثير جائحة كورونا، والتصريحات المختلفة الخاصة بالانتخابات الأمريكية، متوقعًا أنَّ يستمر ارتفاع الذهب لمدة سنة ونصف.