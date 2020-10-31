سباق البيت الأبيض.. الأمن الأمريكي يستعد لمواجهة اضطرابات محتملة

تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط أجواء غير مسبوقة، فإلى جانب أزمة فيروس كورونا التي خيمت على العالم ككل، تشوب أجواء الانتخابات توترات دفعت البعض إلى التكهن بوقوع اضطرابات محتملة، في ظل تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات تلاعب أو تزوير من قبل خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وتذهب تحليلات عدة إلى أن تلك الأجواء المتوترة ربما هي نتاج خطاب المرشحين الذي اتسم بقدر من الاستقطاب والحدة التي قد تنعكس على قناة الناخبين، ولاسيما مع استمرار نفس النظرة من قبل الديمقراطيين التي يبدو أنها لم تستوعب حتى هذا الوقت الهزيمة التي ألحقها بهم "ترامب" في انتخابات الرئاسة 2016 بهزيمة هيلاري كلينتون.

وكالتان للأمن الداخلي تستعدان لمواجهة اضطرابات محتملة

ووضعت وزارة الداخلية الأمريكية خطة أمنية استعدادا لتلك الاضطرابات المحتملة، حيث نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمني رفيع، قبل نحو أسبوع من الانتخابات، أن وكالتين للأمن الداخلي تستعدان لمواجهة اضطرابات محتملة أثناء الانتخابات العامة في 3 نوفمبر.

وقال القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي، كين كوتشينيلي للشبكة الإخبارية الأمريكية: "فرقنا جاهزة للعمل حسب الحاجة"، مضيفا في هذا الشأن أن وزارة الداخلية الأمريكية "ليست لديها معلومات استخباراتية محددة حول وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف".

ويدور الحديث حول وحدات لقوات خاصة تابعة لدائرة الجمارك ومراقبة الحدود، كانت كلفت الصيف الماضي بإخماد الاضطرابات في مدن مثل بورتلاند وأوريجون وواشنطن، وهي تجري الآن تدريبات مكثفة، وقد مددت حالة الاستعداد في هذه الوحدات للتحرك في الظروف الطارئة.

مسؤول الأمن في "نيويورك": الانتخابات المقبلة تثير نزاعات حادة داخل البلاد

وتحدثت صحيفة واشنطن بوست مطلع أكتوبر، استنادا إلى مصادر عن استعداد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاضطرابات عامة محتملة في 3 نوفمبر.

واعترف عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، بإمكانية حدوث مثل هذا السيناريو في العاصمة.

وأعلن تيري موناهان، المسؤول في أجهزة أمن المدينة، أن شرطة نيويورك ستحشد مئات إضافيين من ضباط الشرطة اعتبارا من 26 أكتوبر لمنع الحوادث المحتملة في مراكز الاقتراع والأماكن العامة قبيل الانتخابات، مشددا على أن الشرطة لا تتوقع أي تهديدات محددة لسلامة الناخبين في نيويورك في الأسبوعين المتبقيين، لكنه أشار إلى أن الانتخابات المقبلة تثير جدلا ونزاعات حادة داخل البلاد.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين مؤخرا على عدم الخوف من اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية، مؤكدا أنه سيتم ضمان احترام القانون والنظام في البلاد.