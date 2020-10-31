محافظ المنوفية: 687 مليون حصيلة عوائد التصالح بمخالفات البناء حتى الآن

أكّد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة حتى نهاية نوفمبر المقبل 2020، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، مؤكّداً تقديم كل التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرأً آخرًا في استجابة من الدولة لمطالب المواطنين .

وكشف محافظ المنوفية أنَّ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح منذ بدء الأعمال وحتى الآن بلغ ما يزيد على 182 ألف طلب بمحصلة 687 مليون جنيه، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين في أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لأعمال اللجان وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح بأعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مناشداً جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة.