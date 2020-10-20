محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بمكتبه بالديوان العام

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة وبحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ و الاستاذ أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة .

تأتي هذه الزيارة علي هامش افتتاح الصالون الثقافي للمؤتمر الأدبي والإقليمي الحادي والعشرين والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان " الهوية والإبداع.. بين الحاضر والمستقبل " خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الحالي بفندق الجامعة بشبين الكوم .

حيث رحب المحافظ برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤكداً علي أهمية دور قصور الثقافة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول.

هذا وقد أعرب الدكتور أحمد عواض عن سعادته بتواجده علي أرض المنوفية بلد العلم والعلماء ، مضيفاً إلي أن الهيئة تواصل العمل في تنفيذ خطتها بتطوير قصور الثقافة التابعة لها تزامناً مع خطة تطوير المحتوي الثقافي ، وذلك في إطار العمل علي تحقيق رسالة نشر الثقافة وترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع ، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع .

كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة قصر ثقافة شبين الكوم الجديد للوقوف علي أخر المستجدات والتجهيزات الفنية ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية وتم التأكيد علي ضرورة الالتزام بكافة اشتراطات الحماية المدنية وكذا تنفيذ رامب لذوي الهمم وتذليل كافة المعوقات للانتهاء من الاعمال .

من الجدير بالذكر بأن المبني يحتوي علي مسرح قائم علي مساحة 3300 م2 ويضم 490 مقعد ( صالة ، بلكون) ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لاستيعاب جميع العروض المسرحية وكذا قاعة كبار الزوار والأقسام الإدارية والتي تضم مبني الأنشطة والمكتبة العامة وقاعة متعددة الأغراض وقاعة تكنولوجيا المعلومات والسنيما الخاصة بالمبني الإداري والذي يحتوي علي 285 مقعد ومجهز بأحدث المعدات والإضاءة والصوتيات الحديثة .