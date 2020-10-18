محافظ المنوفية يقيل مديرة مدرسة في شبين الكوم لعدم الالتزام بالتعليمات

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مدرسة سيدي عبدالمنعم، بميت خاقان، وقرر إقالة مديرة المدرسة لتقصيرها في العمل وضعف الإشراف علي المدرسة؛ إذ تلاحظ عدم التزام إدارة المدرسة بالتعليمات وتطبيق الاشتراطات الصحية بين الطلاب.

كما تفقد المحافظ، مدرسة صلاح خطاب الإعدادية المشتركة بميت خاقان، وقرر صرف مكافأة مالية لإدارة المدرسة لالتزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب، بالاضافة الي توافر مستلزمات التطهير والنظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية علي بعض المدارس بميت خاقان، التابعة لمركز شبين الكوم؛ للوقوف على مدى الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد.

من جهته، أكد الدكتور حسن الخولي، أمين مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمنوفية، أن الدراسة في المحافظة تسير بسكل منتظم، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة وفق المتاح، مؤكدا علي أن سلامة الطلاب والمدرسين في هذا التوقيت أولوية الجميع.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمدرسين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن أولياء الأمور ساعدوا المدارس في كل مراكز المحافظة، في توفير المطهرات والاحتياجات الطبية، كمساعدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا علي صحة الطلاب.

وأشار "الخولي" إلى أن المشاركة المجتمعية، أصبحت من أقوي سبل الدعم لعملية التعليم في محافظة المنوفية، مشيدا بتعاون الأسرة مع المدرسة في الحفاظ علي حياة الطلاب.

وانطلقت صباح أمس الدراسة في مدارس محافظة المنوفية، في ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب والمدرسين، فيما لم تشهد المحافظة وجود أي معوقات في العملية التعليمية، أو رصد أي حالات اشتباه بين الطلاب أو المدرسين .