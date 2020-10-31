"ترامب" فاز سابقا رغم حصوله على أصوات أقل.. كيف ينتخب رئيس أمريكا؟

تعتبر الانتخابات الأمريكية عملية معقدة بشكل ما، حيث يمكن أن يكون المرشح الفائز هو المرشح الحاصل على عدد أصوات أقل، لوجود ما يعرف بالمجمع الانتخابي، والذي يمثل عملية تصويت غير مباشرة، ويكون المجمع هو الحاسم في العملية الانتخابية.

حيث أن الانتخابات الأمريكية السابقة في 2016 فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون رغم حصولها على عدد أكبر من أصوات الناخبين، لكنها هزمت أمام منافسها عند تصويت المجمع الانتخابي، حيث حصل "ترامب" على 304 صوتا مقابل 227 صوتا لها.

"كلينتون" تفوقت شعبيا بفارق كبير

وقد حصلت "كلينتون" على إجمالى 63.390.669 صوت، في حين حصد "ترامب" على 61.820.845 صوت فقط.

والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوت، ويكون لكل ولاية عدد أصوات من المجمع بناء على عدد سكانها والذين يعبر عنهم عدديا بإجمالي أعضاء مجلس النواب من تلك الولاية بالإضافة لعضوي مجلس الشيوخ عن تلك الولاية، ويكون المرشح الفائز هو من يحصل على 270 صوتا أو أكثر.

بمعنى أن ولاية كاليفورنيا باعتبارها أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، تملك 55 صوتا في المجمع، بينما تملك ولاية داكوتا الشمالية ثلاثة أصوات فقط.

وبناء على التصويت الشعبي في كل ولاية يتم تحدد مجموعة من كبار الناخبين، ويتم تعيينهم من قبل الأحزاب السياسية في الولايات في المختلفة في الأشهر التي تسبق الانتخابات.

وبحسب الدستور الأمريكي لا يمكن للمرشح الرئاسي أو أي مسؤول فيدرالي الترشح لمنصب كبير الناخبين في المجمع الانتخابي.

ومن يحصل على الأغلبية في إحدى الولايات، حتى إذا كانت أغلبية بفارق بسيط، فهو يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية، باستثناء ولايتي نبراسكا ومين حيث يتم تقسيم الصوت حسب نسبة الفوز في التصويت.

ظاهرة النائب الخائن في المجمع الانتخابي

وهذا يعني أن التصويت المباشر الذي يجرى في أمريكا عن طريق تصويت الناخبين هو تصويت على مستوى الولاية وليس على المستوى الوطني العام.

ويحظى المجمع الانتخابي باحترام كبير؛ لجذوره التاريخية في الولايات المتحدة، ولأنه يعكس التصويت الشعبي، ولكنه وصف بالفشل في آخر خمس انتخابات رئاسية، والتي تتضمن انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب.

ويعرف المجمع الانتخابي ما يوصف بـ"الناخب الخائن" وهو عضو المجمع الانتخابي الذي يصوت لمرشح غير الذي اختاره ناخبو الولاية.

المرشح لانتخابات رئاسة الولايات المتحدة

يجب أن يكون المرشح من مواليد الولايات المتحدة، وأن يكون مقيم فيها لأكثر من 14 سنة، ولا يقل عمره عن 35، كما هو الحال أيضا بالنسبة لنائبه.

ويتم إضافة شرط آخر لنائب الرئيس، فبموجب التعديل الثاني عشر للدستور الأمريكي، يشترط ألا يكون من نفس الولاية التي ينتمي لها الرئيس.