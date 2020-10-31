هجمات إلكترونية على مستشفيات أمريكية تزامنا مع ارتفاع إصابات كورونا

تعرضت 4 مستشفيات أمريكية لهجمات إلكترونية، بالتزامن مع ما تقوم به المستشفيات الأمريكية من جهود للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في حالات فيروس كورونا.

وحذَّرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) المستشفيات الأمريكية ومقدمي الرعاية الصحية ومجموعات الصحة العامة من أنهم معرضون لخطر الجرائم الإلكترونية من برمجيات طلب الفدية.

وقال إسلام خالد، الباحث في أمن المعلومات، إن برمجيات طلب الفدية تجعل من الصعب على المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية ومجموعات الصحة العامة تقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن 4 مستشفيات أمريكية على الأقل تعرضت لوقوع هجمات إلكترونية هذا الأسبوع، وقد تتعرض مئات أخرى للخطر، فيما يبدو أنه تصعيد لهجمات مماثلة شُنت سابقًا ضد المستشفيات والمنشآت الطبية الأخرى.

وأضاف خالد، لـ"الوطن": "تعمل هجمات طلب الفدية على إيقاف أنظمة الحاسب في المستشفيات، وغالبًا ما تجبر المستشفيات على اللجوء إلى المخططات الورقية، وتمنعهم في بعض الأحيان من الوصول إلى الأنظمة التي يحتاجون إليها لإجراء الاختبارات أو عمليات فحص المرضى".

وقال آلان ليسكا (Allan Liska)، المحلل في شركة ريكورديد فيوتشر (Recorded Future)، لشبكة سي إن إن إن: "قد يكون هذا الهجوم الأكبر الذي رأيناه على الإطلاق، وتأتي الهجمات في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات الأمريكية للتعامل مع الارتفاع المفاجئ في حالات فيروس كورونا".

وأدى الارتفاع المفاجئ في عدد مرضى الفيروس التاجي إلى إبطاء عمليات المستشفى وإجبار بعض الأماكن على إرسال المرضى بعيدًا، والهجوم الإلكتروني قد يزيد الأمور سوءًا، وزادت هذه الأنواع من الهجمات بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية، ويحذر الخبراء باستمرار من أن الأنظمة التي تستخدمها مؤسسات الرعاية الصحية معرضة للخطر.