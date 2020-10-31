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العناني يستعرض 8 إنجازات لـ"الآثار" وقت كورونا: أبرزها ترميم هرم زوسر

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محمد عزالدين
11:27 ص | السبت 31 أكتوبر 2020
وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار

استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المشروعات التي جرى افتتاحها في عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا، والتي أوقفت الكثير من المشروعات في العالم، لافتا إلى أنَّ العام بدأ بافتتاح مسجد الفتح بعابدين، وهو مسجد أثري رائع، وافتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية.

وأضاف "العناني" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الملك سلمان، من مدينة شرم الشيخ، وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى، أنَّه جرى افتتاح أيضًا أول متحف بالبحر الأحمر، كما يعد أول متحف في مصر يجرى افتتاحه بالتعاون مع القطاع الخاص، ولم تدفع الدولة أي مبالغ، وأقامته إحدى الشركات الخاصة والوزارة تديره.

وأشار إلى أنَّه جرى أيضًا افتتاح مشروع ترميم هرم زوسر، لافتًا إلى أنَّ هذا المشروع طال انتظاره أكثر من 14 عامًا وكانت الوزارة تتلقى خطابات من اليونسكو بشكل منتظم على مدار سنوات للاطمئنان على أول مبنى حجري في العالم وأول هرم في مصر.

وأوضح أنَّه جرى افتتاح قصر البارون إمبان بعد ترميمه، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإرجاع القصر لرونقه عند بناءه، ومنذ 10 أيام جرى افتتاح أول مطعم صديق للبيئة في منطقة الأهرامات، ووصول أول حافلة كهربائية صديقة للبيئة بالمنطقة، وسيتمّ تشغيل المشروع قبل منتصف 2021.

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