بسبب عمود إنارة.. إصابة طبيبين في حادث سير ببني سويف

أصيب "طبيبان" بإصابات بالغة، في حادث سير وقع صباح اليوم بمحافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا".

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق كورنيش النيل بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة "اثنين" إثر اصطدام سيارتهما بأحد أعمدة الإنارة بالطريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كل من: "ابانوب وليان نجيب" 24 سنة، طبيب أسنان، بجروح وكدمات متفرقة، و"مايكل جرجس ميخائيل" 24 سنة، طبيب أسنان، بجروح وكدمات متفرقة، يقيمان بمدينة بني سويف.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

يشار إلى أن مدينة بني سويف شهدت صباح اليوم، عثور الأهالي على جثة لشخص داخل مقطعة أرض مجاورة لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل التجريبية، علي مبارك التجريبية سابقًا، والبنك الأهلي بمدينة بني سويف.

وانتقل الرائد محمد نبيل، رئيس مباحث قسم شرطة بندر بنى سويف، وباقي القوة المرافقة إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى " محمد . ر "، مقيم مركز ببا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة مدير إدارة المباحث الجنائية ببنى سويف بالتحري حول الواقعة وكشف غموضها، وضبط مرتكبيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.