خلال رحلتهم السياحية.. محافظ بني سويف يستقبل أعضاء "هوكس" للدراجات النارية

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على لقاء وفدًا من أعضاء نادي "هوكس مصر" للدراجات النارية خلال رحلتهم بالمحافظة، وضم الوفد 20 عضوا من أعضاء النادي، قادمين من القاهرة بدراجاتهم النارية، حيث قاموا بإهداء المحافظ القميص رقم 10 والذي حمل اسم "غنيم ".

تأتي الزيارة استجابة للدعوة التي وجهها المحافظ لأعضاء النادي لزيارة المحافظة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظة السياحية، في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، وتستهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية.

وتضمن البرنامج السياحي المتكامل، الذي تم إعداده ليشمل يومي الجمعة والسبت، رحلة نيلية مسائية للاستمتاع بجمال وروعة نهر النيل الخالد، ومشاهدة الجزر النيلية التي تتوسط مجراه الذي يبلغ أقصى اتساع لها بمحافظة بني سويف، خاصة وأنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تطوير الجزء السفلي للكورنيش الذي سيصبح متنفسا حضاريا على النيل ومركزا سياحيا هاما لما سيحويه من مقومات ترفيهية وسياحية رائعة.

كما تضمن البرنامج عقب القيام بالرحلة النيلية حضور حفلًا للفنون الشعبية يشمل عروضا فنية فلكورية كالتنورة والمزمار البلدي والتحطيب والأغاني الشعبية، وبعد ذلك تمت إقامة مباراة لكرة القدم بنادي القوات المسلحة.

ويتضمن البرنامج السياحي "يوم السبت" رحلة إلى منطقة واحة وهرم ميدوم وتناول الإفطار بالواحة، وزيارة الهرم، مع جولة سريعة داخل الهرم والمنطقة المحيطة به والتي تضم مجموعة من المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر الخاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر، بجانب معارض للمشغولات اليدوية، والأكلات الريفية الشعبية التي تعتبر من سمات وعادات وتقاليد المواطن المصري.

يشار إلى تكليف محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بالإشراف على تنفيذ البرنامج السياحي الذي أعدته المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية من السياحة والآثار والوحدات المحلية والجهات الأمنية المعنية، بهدف الترويج للمقومات السياحية والمناطق الأثرية والتاريخية التى تزخر بها المحافظة، وإظهار الوجه الحضاري والمكانة التاريخية والأثرية لها.