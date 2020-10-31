بعد مصرع 3.. مياه القليوبية تناشد المواطنين بعدم التعامل مع البالوعات

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بيانًا صحفيًا، حذرت خلاله المواطنين من عدم التعامل مع بالوعات الصرف الصحي، أو محاولة فتحها لغرض التسليك أو للتوصيل دون علم الشركة، والتعدي على شبكة الصرف الصحي سواء في المشروعات التي تسلمتها الشركة، أو في المشروعات الجاري تنفيذها، حفاظًا على أرواح الجميع ومنعا لحوادث الغرق أو الاختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي.

وأهابت الشركة في بيانها، بجميع المواطنين عدم التعامل أو التعدي على شبكات الصرف الصحي، حرصا على صحتهم وسلامتهم، وفي حالة وجود بلاعة صرف صحي بدون غطاء برجاء سرعة إبلاغ المختصين أو الاتصال بالخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة.

وكانت قد شهدت منطقة عرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر واقعة اختناق في بيارة للصرف الصحي، حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم اختناقا في البيارة أثناء قيامهم بتسليكها، وهرعت قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم انتشالهم جميعا وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تلقى بلاغا بغرق 3 أشخاص في بلاغة للصرف الصحي، بعرب جهينة دائرة مركز شبين القناطر.

انتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام أحد المتوفيين بتسليك بلاعة صرف صحي في الشارع سقط بها، وبسبب الرائحة حدث له اختناق، فحاول الثاني إنقاذه فسقط معه، ونزل الثالث لإنقاذهما فغرق معهم مختنقين بالرائحة.

وتم استدعاء قوات الانقاذ وإخطار شرطة المياه والصرف والصحي، وتم النزول وانتشالهم جميعا وهم " سيد ا" 57 سنة موظف بالسكة الحديد، و"حسام م" 58 سنة موظف بالأوقاف، و"صبري م" 35 سنة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى شبين القناطر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.