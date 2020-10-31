محمد المسعود: متحف المركبات الملكية يمثل إضافة جديدة لخريطة السياحة

أعرب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران لمجلس النواب، عن سعادته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عدد من المشروعات القومية وجامعة الملك سلمان الدولية، بالإضافة إلى متحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية، مؤكدًا أنه لا بد أن تُضاف هذه المشروعات في كتاب إنجازات الرئيس، التي تم تنفيذها في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وبلدان العالم بأكلمها؛ بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأوضح "المسعود"، خلال البيان الصادر له، أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا والمعروف عالميًا بمرض كوفيد 19 وتعرض الإقتصاد العالمي لحالة من الركود، إلا أن مصر كانت تسعي بشكل مستمر إلى تحقيق نقلة نوعية فى مجال الجذب السياحي والتنمية الإقتصادية، حيث يتم العمل على قدم وساق، للانتهاء من عدد من المتاحف المهمة المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية خلال الأيام الماضية، مُشيرًا إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المشروعات اليوم والانتهاء منها يُعتبر رسالة قوية للعالم بأكمله، مما يؤكد على مدى قدرة الدولة بكافة مؤسساتها بتنفيذ المشروعات في المرحلة الحرجة.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن متحف المركبات الملكية ببولاق أبو العلا، يُعتبر من أندر المتاحف في العالم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره الذي بدأ منذ عام 2001 وتوقف عدة مرات إلا أنه تم الأنتهاء منه اليوم رسميًا، ولذلك سيمثل إضافة جديدة لخريطة السياحة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والعملة الصعبة، وإزدهار السياحة المصرية خلال الفترة المُقبلة.