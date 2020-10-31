"الصندوق الأسود" لمنى زكي يحقق أعلى إيراد منذ طرحه بالسينمات

حقق فيلم "الصندوق الأسود" للفنانة منى زكي إيرادات وصلت إلى 650 ألف جنيه، أمس الجمعة، بدور العرض، وهو يُعتبر الرقم الأكبر الذي حققه الفيلم منذ بدء عرضه بالسينمات، وفقاً لتقرير الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ويُعد فيلم"الصندوق الأسود"، عودة لـ"منى زكي" بعد غياب سنوات عن السينما، وذلك يوم 28 أكتوبر من الشهر الجاري.

فيلم "الصندوق الأسود"، سيناريو وحوار أحمد الدهان، هيثم الدهان، قصة وإخراج محمود كامل، ويضم عددًا من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" البرومو التشويقي الأول للفيلم، الذي بدأ عرضه يوم 28 أكتوبر في دور العرض.

ظهرت منى زكي، خلال البرومو، وهي تتعرض لعملية هجوم مسلح داخل منزلها في يوم عيد ميلادها، ويظهر ذلك في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة.

وتجسد منى زكى دور "ياسمين" خلال أحداث الفيلم، إذ يكسر سكون إحدى الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما لكن بلا جدوى.

ويجسد كل من الفنانين محمد فراج ومصطفى خاطر دور "هجّام"، وتتعرض شخصية "ياسمين" التي تؤديها منى زكي للكثير من المخاطر، بسبب حملها الذي يُعد اللغز الرئيسي في الفيلم.

ومع البوستر الأول لفيلم الصندوق الأسود، وجّه الفنان أحمد حلمي، رسالة إلى زوجته منى زكي إذ أعاد نشر البوستر الرسمي للعمل، معلقًا: "بالنجاح والتوفيق، وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".