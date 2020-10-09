العائدون للسينما بعد غياب سنوات.. أبرزهم مني زكي والصاوي وهنيدي

يشهد موسم الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة انتعاشة فنية واضحة، بعد ركود استمر لعدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأجيل معظم نجوم الصف الأول أعمالهم الفنية لمواسم أخرى، ومن الظواهر التي غلبت على الموسم الشتوي المقبل، عودة نجوم الفن بعد سنوات من الابتعاد الفني.

أول هؤلاء الفنانة مني زكي التي تعود بفيلم "الصندوق الأسود"، بعد غياب دام 4 سنوات، منذ قدمت فيلم "من 30 سنة" مع الفنان أحمد السقا عام 2016، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتلعب فيه النجمة منى زكي دور امرأة حامل، توضع في موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة الذي يجمع بينها وبين الجنين إلى التمسك بالحياة.

ويعود الفنان رامز جلال بعد سنوات بفيلم سينمائي جديد "أحمد نوتردام" الذي طرح الأفيش الرسمي له مؤخرا، ويشارك في بطولته غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي ميرغني أحد أبطال مسرح مصر، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

الفنان كريم محمود عبدالعزيز يعود للشاشة من خلال بوابة المخرج بيتر ميمي بفيلم "موسي"، ويقدم كريم محمود عبدالعزيز، دور طالب في كلية الهندسة يقرر اختراع أول "روبوت" في الشرق الأوسط، حتى ينتقم لموت والده، وتحقيق العدالة من وجهة نظره، لكن هذا الاختراع يجعله ملاحق من قبل السلطات.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، ويشارك في إنتاجه سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن.

كما يعود أيضا الفنان خالد الصاوي بفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مطبعة هرم"، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم صبري فواز، وكريم عفيفي ومحمد ثروت إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، بعد آخر أفلامه التي قدمها للجمهور "ولاد رزق 2" مع الفنان أحمد عز.

ويقدم الفنان محمد هنيدي فيلمه السينمائي الجديد "النمس والأنس" بعد سنوات، ويجسد الفنان محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد "هنيدى" يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

أحد أبطال مسرح مصر، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.