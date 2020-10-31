أستاذ قلب: ضغط الشريان الرئوي مرض خطير يصيب الأطفال وحديثي الولادة

عقدت مستشفى أبو الريش، ورشة عمل لأطباء القلب للتدريب علي الموجات الصوتية الطارئة لحالات القلب الخطيرة في حديثي الولادة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم الرئوي، برئاسة د. أمل السيسي، ونخبة من الأطباء،بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع الدواء.

وخلال الورشة تم إلقاء بعض المحاضرات التعليمية لأطباء الأطفال العاملين في أقسام الرعايات المركزة والطوارئ عن كيفية إجراء الموجات الصوتية الطارئة عدد من أمراض القلب الخطيرة للأطفال.

وقالت الدكتورة أمل السيسي، أستاذ طب قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش بكلية الطب جامعة القاهرة، إن هناك نوعان لمشاكل قلب الأطفال، وهما مشاكل طارئة وخطيرة تظهر على الطفل من سن الرضاعة، وأخرى تظهر مع تقدم العمر.

وأشارت السيسي إلى وجود بعض العلامات التي قد تنذر بأن الطفل الرضيع يعاني من مشاكل في القلب، منها صعوبة التنفس وعدم زيادة الوزن والعرق الشديد ووجود صعوبة في الرضاعة، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأم لهذه العلامات لأنها غالبًا ما تكون متشابهة وخطيرة.

وأضافت أن أعراض مشاكل القلب في السن الأكبر تتمثل في إصاباته بالتهابات متكررة على الصدر والنهجان والشعور بألم في الصدر عند ممارسة مجهود بدني، وتأخر النمو الجسدي.

وأوضحت أن ضغط الشريان الرئوي هو مرض خطير يصيب الأطفال وحديثي الولادة، ويمكن أن يكون دون أسباب واضحة، أو لأسباب عديدة بعضها وراثية او نتيجة خلل في الجينات، أو وجود عيوب خلفية في القلب مثل ثقب كبير في القلب، أو نتيجة إصابة الطفل بأمراض المناعة والدم والصدر.

وشددت على ضرورة الاكتشاف المبكر لحالات ضغط الشريان الرئوي، لافتة إلى توافر أدوية محلية الصنع ومنخفضة السعر لعلاج حالات الأطفال في السوق الدوائي المصري، مما ساعد في وجود طفرة في علاج هذه الحالات تجعلهم يستطيعوا أن يعيشوا بشكل شبه طبيعي.

وقالت إن أبوالريش هو أكبر مستشفى متخصص للأطفال في مصر والشرق الأوسط، ويضم 3 مستشفيات متخصصة، ويجري 600 جراحة سنويا، و1000 قسطرة قلبية بنسب نجاح مرتفعة وتضاهي النسب العالمية.

من جانبه، أكد د.جورج ماهر مدير الشركة الدواء الوطنية الرائدة، استمرار الشركة في دعم البرامج التدريبية للعاملين في المجال الطبي، خاصة في المنشآت الطبية التي تخدم ملايين المرضى.

وشدد على التزام الشركة بالعمل لإنتاج كافة منتجات الشركة الدوائية لتلبية احتياجات المجتمع المصري من دواء آمن وفعال، خاصة اصحاب الأمراض المزمنة كالقلب والسكري والضغط والكبد، وكذلك أدوية المناعة والأمراض الصدرية.