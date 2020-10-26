نيللي كريم عن "خط دم": فيلم استثنائي والجمهور سينبهر
كتب:
أحمد حسين صوان
07:14 م | الإثنين 26 أكتوبر 2020
مشهد من فيلم خط دم
يُعرض فيلم "خط دم" للفنانيّن نيللي كريم وظافر العابدين، عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، اعتبارًا من يوم 30 أكتوبر الجاري، وهو أول فيلم رعب عربي عن مصاصي الدماء.
وقالت النجمة نيللي كريم: "من الممتع أن يكون المرء جزءاً من هذا المشروع الرائع الذي جمعني بظافر العابدين مرة أخرى في أول فيلم روائي طويل لنا".
وأضافت "كريم" في بيانٍ صادر عنها: "أنا على ثقة أن المشاهدين سيُبهَرون بقصة الفيلم، وسيُعجبون بأدوارنا غير التقليدية فيه."
واختمت: "الفيلم استثنائي، فضلاً عن كونه الأول من نوعه في منطقتنا، وأنا متشوقة لمعرفة ردود فعل الجمهور لدى عرضه".
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في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم #خط_ دم من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على #ShahidVIP @shahid.vod #@imagenationad MBC Studios, @MajidAlFuttaim . There are some lines you should never cross. Are you ready? Here is your first sneak peek of #Bloodline, directed by Rami Yasin, coming exclusively to @shahid.vod ! @Image Nation Abu Dhabi, #MBC Studios, @MajidAlFuttaim
ويجتمع كل من ظافر ونيللي كريم مجدداً في "خط دم"، بعد لقائهما معاً في بطولة مسلسل "تحت السيطرة"، ليلعبا هذه المرة دور الزوجين "نادر" و"لميا"، والدا صبيين توأمين، يتعرّض أحدهما لحادثٍ أليم، يتركه شبه ميتٍ في غيبوبة طويلة. فما الذي ستؤول إليه الأحداث بعد أن يقرّر الوالدان اتباع طريقة غامضة في محاولةٍ يائسة لإعادة ابنهما إلى الحياة؟ وكيف سيتصرّفان إزاء السلوك المريب الذي يبدأ بالظهور عليه بُعيد استيقاظه من الغيبوبة ضمن سلسلة من التصرفات المخيفة والنوايا الخفيّة؟.
ونشرت نيللي كريم، مؤخراً، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، البرومو التشويقي لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين.
وكتبت نيللي كريم، تعليقًا على برومو الفيلم "فيه حدود مش لازم نتعداها، عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر".
وتابعت: ترقبونا في عرض أول وحصري لفيلم "خط دم"، من إخراج رامي ياسين قبل السينما قريباً على منصة "شاهد".
وسبق وعرض فيلم "صاحب المقام" على منصة إلكترونية، بطولة آسر ياسين، ويسرا، وبيومي فؤاد، وأمينة خليل، ومحسن محيي الدين، ومحمود عبدالمغني، وإبراهيم نصر، وميدو عادل، وإنجي المقدم، ومحمد لطفي، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.
وتدور أحداث "صاحب المقام" حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".
وعُرض فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي والفنانة ياسمين رئيس، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك قبل طرحه في دور العرض.
فيلم "الحارث"، من بطولة أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وعلي الطيب، وأسماء جلال، إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، وعمرو عبدالجليل، وأسماء أبواليزيد، وعارفة عبدالرسول، وإخراج محمد نادر جلال، وسيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.
أحداث فيلم "الحارث"، تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة.
وتتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً أن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.