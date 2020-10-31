عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق في فيديو طفل المرور

رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه. وأمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

وقال مصدر أمني إنَّ الأجهزة المختصة تفحص فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتبين أن الفيديو يظهر فيه طفل يقود سيارة، وفي أثناء ذلك أوقفه أحد رجال المرور؛ لفحص تراخيصه ومناقشته حول كيفية قيادة السيارة ومن المسؤول، ويحاول الطفل الهرب بالسيارة.

وأضاف المصدر أن القوات تجري عملية فحص لبيان؛ لتحديد مكان قيادة الطفل السيارة وتحديد هويته، والسيارة التي كان يقودها وبيان عما إذا كان الفيديو قديما، وجرى فحصه من قبل القوات من عدمه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره، وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من قبل أمين شرطة ليسأله عن التراخيص فر بالسيارة هاربا.