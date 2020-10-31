صور.. الأوبرا تستعد لاستقبال حفلات مهرجان الموسيقى العربية

انتهت دار الأوبرا المصرية من تجهيز مسرح النافورة من أجل استقبال الضيوف لبدء حفلات مهرجان الموسيقى العربية المقرر انطلاقه غدًا.

تنطلق فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة، مساء الأحد، في تمام الثامنة مساء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، ويضم برنامج فعاليات المهرجان 29 حفلاً غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية، هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس.

وأكدت وزيرة الثقافة أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجًا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتُعد دورة هذا العام استثنائية، تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع الفعاليات على مختلف المسارح.

وأوضحت عبدالدايم، أن مهرجان الموسيقى العربية، من أذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الإنسان، وتطوير وتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، مشيدة بدور الأوبرا المصرية في الحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح بإلقاء كلمة لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات، وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، وهم:

الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري، الذي يقام معرضًا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ويلي حفل الافتتاح، الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

وفي التوقيت ذاته، تنطلق فعاليات مهرجان الموسيقى على مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ومشاركة كل من أحمد محسن، محيي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن دراز، أحمد الوزيري.

وكذلك يقام على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حفل بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويضم فاصلين يحيي الثاني النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، أما الفاصل الأول فيحييه كل من أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، ووليد حيدر.