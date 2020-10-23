تكريم خاص لـ فرقة الأصدقاء فى مهرجان الموسيقى العربية

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم أوسكار مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 وشهادات التقدير.

من بين المكرمين أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى، المطربة مني عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان.

منى عبدالغني

- من مواليد24 أكتوبر 1960م، مصرية الجنسية

- مذيعة تلفزيونية بشبكة تلفزيوناتCBC .

- أستاذ جامعي بأكاديمية الفنون، بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

- بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية و ماجستير في الفنون من أكاديمية الفنون المصرية بالمعهد العالي للموسيقى العربية، قسم الغناء، ورسالة بعنوان "الديالوج في ألحان محمد عبدالوهاب".

علاء عبدالخالق

- مطرب مصري، درس بمعهد الموسيقى العربية، وتخصص في العزف على الناي، قدم عددًا كبيرًا من الأغاني التي تحدثت بلسان جيله من قصص وحكايات عاشوها على أرض الواقع.

- بدأ حياته الفنية في "فرقة الأصدقاء"، ثم التقى بالفنان "حميد الشاعري" الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وشاركه أداء أغنية "بحبك كون في نفس"؛ ليستمر بعد ذلك التعاون بينهما، وتوالت الألبومات "وياكي، علشانك، راجعلك، هتعرفيني، اتغيرتي، مكتوب، لازم، طيارة ورق، الحلم، الليلة، عين ب عين".

- انقطع عن الغناء فترة استمرت لمدة 6 سنوات، ثم عاد مرة أخرى في ألبوم "حب مش عادي"، وهو ألبوم خاص بمنتديات الإنترنت فقط ولم يصدر بالأسواق.

- شارك في دويتوهات كثيرة وأغانٍ منفردة في عدة ألبومات، مثل: نجوم الشرق بجميع أجزائه، وجميع أجزاء لقاء النجوم، وهايكواليتي الجزء الخامس فقط، وميجا ستار، وغيرها.

حنــــان

حنان أحمد محمد، من مواليد القاهرة، بدأت مشوارها الفني وهي صغيرة إلى حد ما، التحقت وهي طالبة بالصف الأول الثانوي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ومن حسن حظها اختبرتها الدكتورة رتيبة الحفني؛ حيث كانت عميدة المعهد،ثم ألحقتها بفرقة "أم كلثوم" وهي من أعرق الفرق الفنية في مصر والعالم العربي، وكانت لا تقبل إلا المواهب المتميزة جدًّا، ثم اكتشفها الفنان عمار الشريعي، وألحقها بفرقته الموسيقية التي تطورت -بعد ذلك- فيما عُرف في الوسط الفني بفريق "الأصدقاء".

طافت معظم البلدان العربية، والكثير من المدن الأمريكية وكُرِّمَت في أوربا خاصةً فرنسا، وحصلت على جائزة أفضل مغنية لـ"البوب" بالعالم العربي، وسُميت (صاحبة الصوت الكريستال).

اشتركت بالحفلات العامة مع فرقة "أم كلثوم" كأداء تراثي.

قدمت ثلاثة ألبومات مع "فرقة الأصدقاء"، ولاقت شهرة واسعة جدًّا.

قدمت حفلاتٍ وجولاتٍ غنائيةً في فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وبلدان عربية.

تعاونت مع الفنان حميد الشاعري، وحققت معه نجاحًا هائلًا في ألبوم "البسمة"، واستمر تعاونهما في ألبومات "رايقة"،و"تستاهل"، و"بحبك"؛ حيث قام بالتوزيع الموسيقي الكامل لهذه الألبومات، ولحن الكثير من أغانيها.

التحقت بالجامعة المفتوحة، وحصلت على درجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية.