تصل لـ 1500 جنيه.. جدول وأسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية

تنطلق الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، الأحد الموافق 1 نوفمبر ويستمر لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة وتشمل "النافورة، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور".

ويضم المهرجان 28 حفلا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هي: "مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس"، وأعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية عبر "فيس بوك" برنامج المهرجان على النحو التالي:

تعليمات حضور المهرجان:

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- يمنع التصوير داخل الحفل.

وكانت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، أعلنت عن فتح شباك تذاكر حفلات المهرجان قبل يومين للجمهور إلكترونيًا من كل فروع فوري، وجاءت أسعار الحفلات على النحو التالي:

- حفل افتتاح المهرجان، والذي يُحييه عدد من نجوم الفن مثل الفنانة نادية مصطفى والفنانة سوما، بقيادة المايسترو سليم سحاب، وتبدأ فئات التذاكر من 110 جنيهات.

- حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث: 160 جنيهًا.

- حفل الفنان علي الحجار تضم 4 فئات من التذاكر وهي: 360 - 510 - 760 - 1010 جنيهات.

- حفل الفنان عاصي الحلاني تضم 4 فئات من التذاكر وهي: 360 - 510 - 760 - 1010 جنيهات.

- حفل الفنان أحمد سعد تضم 3 فئات من التذاكر وهي: 110 - 210 - 310 جنيهات.

- حفل الفنان هاني شاكر وسوما تضم 4 فئات من التذاكر وهي: 360 - 510 - 760 - 1010 جنيهات.

- حفل الفنان محمد حلو تضم 3 فئات من التذاكر وهي: 110 - 210 - 310 جنيهات.

- حفل الفنان خالد سليم تضم 4 فئات من التذاكر هي: 260 - 360 - 510 - 760 جنيهًا.

- حفل الفنان محمد الشرنوبي تضم 4 فئات من التذاكر هي: 260 - 360 - 510 - 760 جنيهًا.

- حفل الفنان مدحت صالح تضم 4 فئات من التذاكر وهي: 360 - 510 - 760 - 1010 جنيهات.

- حفل الفنان صابر الرباعي تضم 4 فئات من التذاكر وهي: 510 - 810 - 1210 - 1510 جنيهات.

- حفل الفنان وائل جسار تضم 3 فئات من التذاكر وهي: 510 - 760 - 1010 - 1210 جنيهات.