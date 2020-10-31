فيفي عبده تسترجع ذكرياتها بصورة من الصيف الماضي: مساء النور على البنور

استرجعت الفنانة فيفي عبده، ذكريات الصيف الماضي بصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت ترتدي فستانا موف أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وكتبت فيفي: ‏يا مساء النور على البنور من مصر أم الدنيا وحشتوني جدا بحبكم أوي أوي لاف يو.. على فكرة ده آخر فستان لبسته في الساحل الشمالي وأتصورت بيه.

صورة.. فيفي عبده تظهر رشاقتها بحركة بهلوانية في الساحل

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها أثناء قضاء عطلة فصل الصيف في الساحل الشمالي.

وظهر الفنانة في الصورة، أثناء قيامها بعمل حركة بهلوانية أظهرت رشاقتها، وكتبت : ‏"يا صباح الفل بالساحل الشمالي بحبك".

وكانت فيفي عبده قدمت برنامج مقالب "خلي بالك من فيفي"، والذي عُرض في رمضان الماضي على شاشة "إم بي سي مصر".

فيديو.. فيفي عبده: أنا محسودة في كل حاجة.. حتى الإنستجرام وقف

قالت الفنانة فيفي عبده إنها "محسودة"، وهذا ما واجهته في أشياء عديدة في حياتها، وفقا لقولها.

وأضافت "فيفي" أثناء بث عبر حسابها على "إنستجرام" بعد أن قطع البث فجأة "أنا اتقر عليا أنا بجد محسودة حتى الإنستجرام وقف.. مش عارفة أعمل إيه في حياتي.. كل حاجة محسودة فيها مش عارفة ليه".

وتحدثت فيفي خلال الفيديو عن عدد متابعيها عبر "إنستجرام" و"تويتر" والذين تجاوزا الـ7 ملايين، وتمنت خلال الفيديو أن يصل عمرها إلى 110 أعوام وتكون "كركوبة".

الفنانة فيفي عبده من أكثر الفنانات إيمانا بالحسد حيث دائما ترتدي الخرز الأزرق والبخور واختيار لزمتها الشهيرة "خمسة امواه"، التي اختارت لها رقم خمسة إيمانا منها بالحسد.

كما ظهر هذا أيضا خلال برنامجها الرمضاني "خالي بالك من فيفي" رمضان 2020، كانت تستضيف الفنان وتقوم بتكسير عدد من الأشياء في المنزل لتوهمه أنه حسدها.