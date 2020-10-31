المحكمة تقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بإلغاء عمومية حزب الغد
كتب:
محمد عيسى
02:28 م | السبت 31 أكتوبر 2020
مجلس الدولة - ارشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، وقررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص والنظر في موضوعها.
وأقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم 74/42213
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، على ما يترتب من آثار أخصها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.