رئيس "الشيوخ" لوفد قضائي: نعتبر مجلس الدولة بيتنا.. ووالدي كان عضوا به

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفدا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين رئيس المجلس، لتقديم التهنئة إلى "عبدالرازق"، لتقلده رئاسة المجلس، وذلك في حضور المستشار فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

وضم وفد مجلس الدولة، المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مجلس الدولة.

ورحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد مجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار محمد حسام الدين، قائلاً: "نعتبر أن مجلس الدولة بيتنا، فقد انطلقنا منه، وهو صاحب فضل دائماً علينا، ونتمنى أن يبقى في أعلى المراتب".

فيما وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس، وذلك بالإنابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وكذا جميع أعضاء المجلس، قائلاً: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملاء المجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل الفاضل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

وقال حسام الدين، إن رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يعد بمثابة إضافة حقيقية، حيث سيضيف لهذا المجلس، ويستفيد الوطن من خبراته الدستورية والقانونية المتميزة، لاسيما أنه ينتمي إلى أسرة قضائية عريقة و"بيت قضائي" على حد وصفه، الأمر الذي قابله رئيس مجلس الشيوخ بالترحاب، مؤكدا أهمية دور مجلس الدولة، قائلاً: "بالفعل والدي كان بمجلس الدولة".

وفي سياق متصل، وجّه رئيس مجلس الدولة التهنئة للمستشار فرج الدري، لتعيينه بمجلس الشيوخ، الأمر الذي قابله "الدري" بالترحاب.

وأشاد النائب المستشار فرج الدري، بجهود الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، وهو أحد أبناء مجلس الدولة، قائلا: "ما شهدته الجلسة الافتتاحية أداء رفيع لم يشهده الشيوخ من قبل، ودائما أبناء المجلس لهم بصماتهم المميزة".