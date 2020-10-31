عاجل.. تحديد هوية الطفل في فيديو الإساءة لشرطي المرور

كشفت مصادر أمنية عن تمكن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد الطفل الذي ظهر في فيديو الاساءة لشرطي المرور الذي انتشار بشكل واسع بين منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عندما استوقفه وطالبه بتراخيص السيارة والقيادة.

وأضافت المصادر أن المساعدات الفنية تمكنت من تحديد هوية الطفل وأسرته ومكان الواقعة، وتجري وأن عملية التتبع وإلقاء القبض على الطفل ووالده ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر أن والد الطفل ارتكب جريمة جنائية بتعريض حياة نجله والمارة للخطر بالسماح له بقيادة السيارة دون تراخيص قيادة في سن صغيرة.

كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره، وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من قبل أمين شرطة ليسأله عن التراخيص فر بالسيارة هاربا محاولا دهس أمين الشرطة الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.