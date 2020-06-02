طفل يقتل آخر طعنا بـ"مطواة" لخلاف على أولوية المرور بسوهاج

لقي طفل مصرعه، إثر طعنه بمطواة على يد آخر، لخلاف بينهما على أولوية المرور في الطريق العام، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي بسوهاج، وضُبط الجاني، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد أحمد الشمندي مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، بوصول "يوسف.ص.م"، 15 عاما، جثة هامدة، إثر اصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وتبين من تحريات الرائد أحمد رشاد، معاون مباحث مركز شرطة طما، أن الجاني يُدعى "مصطفى.م.د – 17 عامًا، وأنه وجه طعنة للمجني عليه بمطواة قرن غزال بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية المرور بالطريق العام، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.