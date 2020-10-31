13 سببا وراء حبس مسؤول شركة أبليكس "لو راجل كل"

قال الدكتور أحمد سمير القائم باعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك لـ"الوطن"، إن محكمة القاهرة الاقتصاية قضت بتغريم الممثل القانوني المسؤول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك للأسباب التالية.

- قيامه بارتكاب جريمه الإعلان المضلل عن منتج يدعى "أبليكس".

- ادعاء قدرته على التخلص من الوزن الزائد.

- عرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية.

- المرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك رصد قيام قنوات "الشاشة، الأسطورة، ستار سينما 2، حبيشة، سينما علي بابا، بانوراما دراما 2"، بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس".

- ادعاء قدرته على التخسيس والتخلص من الوزن الزائد.

- الجهاز خاطب المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما إذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه.

- المعهد القومي للتغذية أكد أن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر إليها طبقا لقرار وزير الصحة.

- تبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها في المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها.

- المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح بالمحلي الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن.

- مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف.

- الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.

- ورد إلى الجهاز العديد من الشكاوى بشأن منتج أبليكس حيث تضرر الشاكيين من تناول المنتج وأنه لم يؤدي إلى أي نتيجه معهم.

- تسبب تناول المنتج في بعض الأضرار الصحية للمواطنين.