"حماية المستهلك": إحالة 3 مدارس لم تلتزم برد مصروفات "الباص" للنيابة

قال أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن أي أسرة تتعرض لرفض من المدرسة لإعادة جزء من مصروفات "الباص المدرسي"، عليها التواصل مع الجهاز الذي يتولى المسؤولية، وهناك قرار صادر من الجهاز أعلن عنه وهو إحالة 3 مدارس لم تلتزم بتنفيذ القرار إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية.

وأضاف "سمير"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الخميس، أن العقوبات في هذا الشأن رادعة، تتراوح من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، معرباً عن استغرابه من تصرفات المدارس، والتي من المفترض فيها أن تعلم الأطفال الدفاع عن حقوقهم، وفي نفس الوقت يخيفون الأطفال عند تقديم شكاوى.

وتابع القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنشأت موقعا إلكترونيا يمكن لأي ولي أمر أن يتأكد من قيمة المصروفات الخاصة بأبنائه، وإذا وجد أي اختلاف بين المطلوب منه والموجود على الموقع الإلكتروني عليه التوجه بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس "الجهاز"، إن الجهاز ما زال يتلقى شكاوى من أولياء الأمور بشأن رفض المدارس رد الـ25% من قيمة "الباص" لهم أو خصمها من مستحقات العام الدراسي الجديد، مؤكداً تعامل الجهاز بكل جدية مع أي شكوى تصله.

وأضاف رئيس "حماية المستهلك"، أن الجهاز يرسل لجنة من "المتابعة الميدانية" إليه، وتواجهه بالشكاوى الواردة إليه، وفي حال الاستجابة لقرار "الجهاز"، يتم إعلام المواطن، وفي حال الرفض يتم إعلامه ايضاً بالرفض، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا رئيس "حماية المستهلك"، المواطنين التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن "19588"، من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس آب "01281661880"، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل "فيس بوك"، أو موقع الجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.