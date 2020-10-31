رامز أمير: فخور أني أول ممثل مصري عربي يوصل للمستوى ده في الباركور

علق الفنان رامز أمير على الانتقادات التي وُجهت له بسبب ظهوره على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي أثناء قيامه بإحدى الحركات الرياضية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أمير: "الصورة دي هي ردي الوحيد على كل اللى مش عاجبه اللي أنا عملته، بفضل الله وحده فخور أني أول ممثل مصري عربي يوصل للمستوى ده في الباركور والتايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، وهفضل مكمل وأجتهد أكتر علشان أقدملكم أكشن ماتعملش في الوطن العربي قبل كده".

وتابع: "ربنا يقدرني وأرفع رأس الجمهور اللي في ضهري، ربنا يخليكم ليا يا أجمل جمهور".

وعلق "رامز" من خلال نشر صورة لأحد منتقديه عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام": "للأسف مش كل الناس عارفة إن ده عادي و بيتعمل في كل مهرجانات العالم.. يا جماعة والله أنا مش زعلان خالص من الكوميكس بالعكس، أنا فخور إني قدمت حاجة ماتعملتش قبل كده في آى مهرجان عربي، وضحكت أكتر منكم كمان".

وشهد مهرجان الجونة خلال فعالياته عرض العديد من الأفلام السينمائية المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما تضمنت فعاليات الجونة مسابقة "منصة الجونة" لدعم صناعة الأفلام السينمائية.

وكان عُقد بالأمس حفل ختام منصة الجونة السينمائية في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

وفاز مشروع "وداعًا جوليا" لمحمد كردفاني "البحرين، السودان" بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة منصة الجونة السينمائية، بينما فاز فيلم "الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند المغرب بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي وشهادة المنصة.

وتُعد منصة الجونة ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير، واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج.