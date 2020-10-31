رامز أمير يرد على الانتقادات: هقدم أكشن ماتعملش في الوطن العربي

علق الفنان الشاب رامز أمير، على الانتقادات التي وُجهت له خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره على "ريد كاربت" الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وهو يستعرض لياقته البدنية.

ونشر رامز، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورة للفنان العالمي فاندام، وهو يؤدي الحركة الشهيرة الخاصة بفتح الحوض، قائلًا: "الصورة دي هي ردي الوحيد على كل اللي مش عاجبه اللي أنا عملته".

وتابع: "بفضل الله وحده، فخور إني أول ممثل مصري عربي يوصل للمستوى ده في الباركور والتايكوندو بعد تعب سنين محدش يعرف عنه حاجة، وهفضل مكمل واجتهد أكتر عشان أقدم لكم أكشن ماتعملش في الوطن العربي قبل كده".

وتابع: "ربنا يقدرني وارفع راس الجمهور اللي في ضهري، ربنا يخليكم ليا يا أجمل جمهور".

وكان "رامز" علق قبل ساعات من خلال نشر صورة لأحد منتقديه عبر حسابه الخاص على إنستجرام: "للأسف مش كل الناس عارفة إن ده عادي وبيتعمل فى كل مهرجانات العالم.. يا جماعة والله أنا مش زعلان خالص من الكوميكس بالعكس، أنا فخور إني قدمت حاجة ماتعملتش قبل كده في أي مهرجان عربي، وضحكت أكتر منكم كمان".

واختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الرابعة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أُعلنت الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أمريكي.

وقدمت الحفل الإعلامية والممثلة ناردين فرج، وجرى تكريم الفنان خالد الصاوي، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدّث الصاوي، عن سعادته بهذا التكريم، خاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية بأسرها.

كما جرى إعلان جائزة خالد بشارة لصنّاع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صنّاع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أمريكي.