مصرع شاب غرقا بشاطئ قرية سياحية في العين السخنة

لقي شاب في العقد الثالث من العمر بمحافظة السويس، مصرعه غرقًا بأحد شواطئ قري العين السخنة.

كان اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة عتاقة بغرق يوسف محمد كامل في العقد الثالث من العمر بأحد شاطئ قري العين السخنة.

وقام رجال الإنقاذ بانتشال جثمان الشاب الغريق، ونقلت جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وانتقل إلى القرية السياحية رجال المباحث للمعاينة، وحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق بالنيابة العامة.