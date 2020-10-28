لم يعثر عليهما بعد.. غرق صياد وطفله في منخفض توشكى بأسوان

لقي صياد من قرية شكشوك، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مصرعه، وطفله 5 أعوام، إثر غرق مركب الصيد، الذي كانوا يعملون بها في منخفض 1 بتوشكى، المتفرع من بحيرة ناصر، جنوب محافظة أسوان.

وقال سيد الشورة، رئيس مجلس محلي شعبي شكشوك سابقًا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إنّ المتوفي يُدعى عيد رجب، وشهرته "عيد هنومة"، سافر إلى أسوان للعمل في بحيرة ناصر، برفقة أبنائه الثلاثة، الأول 15 عاما، والثاني 10 أعوام، والأخير 5 أعوام، بسبب ضيق الحال، مضيفا أنه بعدما فشل في تدبير قوت يومه، أعطى نجليه الأكبر سنًا لأحد مراكب الصيد ليعملا معه، فيما اصطحب الصغير ليعمل معه على أحد المراكب ببحيرة ناصر؛ فغرقت خلال عملهم، ولا يزال البحث عن جثتيهما جاريا.

وكشف "الشورة" أنّ زوجة الصياد وأسرته يجلسون في المنزل ينتحبون وليس في يديهم سوى الانتظار حتى يتم انتشال جثمانيهما، من أجل إحضارهما إلى القرية، ودفنهما في مقابر الأسرة بمسقط رأسيهما.

وأشار رئيس مجلس محلي شعبي شكشوك، إلى أن صيادي القرية يعانون بسبب تلوث بحيرة قارون؛ نتيجة الصرف الصحي ودمار الثروة السمكية بها، مؤكدا أن حالهم أصبح "لا يسر عدو ولا حبيب"، ومنهم من اتجه للعمل في مصانع الطوب والقطن، وأُصيب بقطع ذراعه، وأصبح يجلس عاجزا أمام منزله، وبعضهم سافر إلى أسوان، ليعمل في الصيد، وإن لم يخسر حياته بسبب غرق المركب، يخسرها في حادث طريق خلال سفره.

يذكر أنه في نهاية عام 2018، لقي 4 صيادين من قرية شكشوك مصرعهم، في حادث تصادم ميكروباص مع أتوبيس، خلال سفرهم إلى أسوان.

وفي عام 2013، لقي 18 صيادا مصرعهم خلال حادث تصادم أيضًا، في أثناء ذهابهم إلى أسوان، للعمل في الصيد ببحيرة ناصر.