رئيس وزراء اليونان يعلن عن خطة لمضاعفة إجراءات مواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن خطة عمل مدتها شهر؛ لمضاعفة القيود الاجتماعية باليونان في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ميتسوتاكيس، في خطاب نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم، إنه بداية من الثلاثاء المقبل سيتم تقسيم البلاد إلى نطاقين مختلفين بين مناطق حمراء وبرتقالية مرتفعة الخطورة، ومناطق صفراء وخضراء أقل خطرا.

وأشار رئيس وزراء اليونان إلى أن أثينا وثيسالونيكي، اللتين تشهدان بالفعل ارتفاعا خطيرا في الإصابات المؤكدة لفيروس "كورونا"، سيتم ضمهما إلى النطاق الأول، والتي ستتضمن إغلاق المطاعم والصالات الرياضية والمسارح والسينمات والمتاحف بداية من 3 نوفمبر المقبل.

وأضاف ميتسوتاكيس أن ارتداء قناع الوجه سيكون إلزاميا في جميع أنحاء البلاد سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، كما سيتم رفع نسبة العاملين من المنازل عن السابق والتي كانت تقف عند 40%، إضافة إلى تطبيق حظر تجول بين منتصف الليل والخامسة فجرا على مستوى الدولة.

يشار إلى أنه على عكس الإغلاق التي شهدته اليونان خلال الربيع الماضي، فإن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على المحلات التجارية والقطاع الصناعي في جهد للحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد، كما ستظل المدارس مفتوحة والسفر الداخلي مُتاح.