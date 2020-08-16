اليونان تسجل 217 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم

أعلنت السلطات اليونانية الأحد ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 7 آلاف حالة بعد تسجيل 217 حالة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الحالات حتى الآن 7075 حالة كما تم تسجيل حالتين وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس 228 حالة.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والنوادي من غدًا الإثنين في العاصمة اليونانية أثينا وكذلك العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد خلال منتصف الليل.