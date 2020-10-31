استشاري نفسي: فيديو تعدي طفل على رجل مرور نموذج للانفلات الأخلاقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جرى تصويره داخل سيارة، يظهر فيه أحد الأطفال جالسًا على مقعد القيادة، ويتحدث إلى رجل شرطة، بطريقة غير لائقة، حيث طلب الأخير منه رخصة القيادة قائلاً له: "فين رخصك يا حبيبي"، ليرد الطفل ساخرًا: "أنت ازاي تعمل لي كده؟ متحطش إيدك عليا".

وأعاد رجل الشرطة سؤاله على الطفل الذي رد بطريقة غير لائقة للمرة الثانية، قائلاً: "فين الكمامة بتاعتك؟ طب ابعد وشك عني بقى"، فكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل له: "معييش رخص"، فطلب منه ترك السيارة قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويصدم الشرطي ويفر هاربا بالسيارة.

ويقول وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن ما فعله الطفل يعد نموذجا للانفلات الأخلاقي، فهناك متلازمة بين النضج وتحمل المسؤولية، إذ لا بد قبل أن يتعلم الطفل قيادة السيارة أن يصل لمرحلة كافية من النضج تؤهله للتعامل في مختلف المواقف، وتقديرها، وأن يكون لديه القدر الكافي من الثبات الانفعالي وعدم الانفلات، لكن تلك الواقعة تدل على عدم نضج الطفل، بحسب كلامه.

ويوضح استشاري الطب النفسي: "الطفل يعاني من الاستعلاء وتحقير الآخر، فهو لم يكتف بسوء سلوكه وإنما تظاهر به، وهذا يدل على فساد أخلاقي وانحراف عن القيم.

كشفت مصادر لـ"الوطن" عن تمكن أجهزة الأمن من تحديد هوية الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عندما استوقفه وطالبه بتراخيص السيارة والقيادة.

وقالت المصادر إن الطفل الذى يقود السيارة هو نجل قاضٍ ومقيم في المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280، حيث تمكنت الجهات الفنية بوزارة الداخلية من تحديد هويته بعد فحص الفيديو.