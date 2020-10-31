قطع نصف الرأس.. تفاصيل دهس طفلين أسفل عجلات القطار بسبب "بابجي"

أصابت الألعاب الإلكترونية الأطفال بحالة هوس وصلت إلى حد الإدمان، خاصة لعبة "بابجي"، التي تمكنت من استقطاب الآلاف خلف الشاشات، ما يؤدي إلى الاندماج والانفصال عن الواقع.

وفي ذات السياق حلت فاجعة كبرى على أسرة طفلين بعد خروجهما للاحتفال بذكرى المولد النبوي بمركز أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، ولكنهما غيرا مسارهما وقررا لعب "بابجي" على شريط السكة الحديد مرتدين "هاند فري" حتى قام القطار بدهسهما.

أكد شهود عيان لـ"الوطن"، أنهم رأوا الجثامين بعد وقوع الحادث وصدموا مما رأوه قائلين "الطفلين كان نصق رأسهم مقطوعا من الخلف نتيجة دهس القطار له وكان شكلهم لا يمكن أن يتحمله بشر، وقام عدد من الأهالي بجمع باقي الرأس ووضعها مع الجثمان"، مؤكدين أن والدي الطفلين لم يرونهما إلا قبل الدفن مباشرة.

وشيع، أمس الجمعة، المئات من أهالي عزبة العسكر بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، جنازة الطفلين إبراهيم ويوسف، اللذين لقوا مصرعهما أسفل عجلات قطار في عزبة العسكر بمركز أبوصوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، أثناء لعبهم لعبة "بابجي".

وكشف الحاج محمد أبو حسن "جد الطفل إبراهيم محمد لأمه"، والذي توفي برفقة صديقه يوسف أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية بعزبة العسكر التابعة لمركز أبوصوير، تفاصيل الواقعة التي بدأت بخروج الطفليين المتوفين للاحتفال بالمولد النبوي، ولكنهم قرروا لعب "بابجي" على شريط السكك الحديدية في العزبة.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن أحد الأطفال الثلاثة في الواقعة شاهد القطار قادم، وحذرهم ولكن لم يسمعوا له لأن القطار كان يسير بشكل مظلم بدون إضاءة بجانب لبسهم "هاند فري" في أذنهم، ما أدى لحدوث الفاجعة بوفاة الاثنين، وظل الطفل يبكي وفق رواية الأهالي قائلا: "القطر سرقهم مننا".

وتابع، أن حفيده عندما كان يأتي لزيارته كان يمسك هاتفه ويجلس بجواره ويلعب تلك الألعاب التي تدمر الحياة وتؤثر عليهم، مشددا على أن الأسر عليها الاهتمام بأبنائهم في ظل تواجد التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تؤثر على مستقبلهم وقد تؤدي لضياع حياتهم.

وأوضح "جد الطفل"، أن حالة الأب والأم صعبة جدًا بعد معرفتهم بخبر وفاة ابنهم، مؤكدا أنهم لم يأكلوا منذ ذلك الحين قائلا: "خاصة انه الابن الوحيد لهم علي بنتين"، مؤكدا أن والديه يلقون محبة من الجميع، وهو ما أثر في نفس أهالي القرية.