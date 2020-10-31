أبرزها سيات "تاراكو".. سيارات طرحت في السوق خلال أكتوبر

شهد سوق السيارات المصري خلال شهر أكتوبر، إطلاق العديد من السيارات الجديدة من مختلف الطرازات.

وكانت أبزز تلك السيارات التي تم إطلاقها، هي سيارة سيات تراكو، التي أطلقتها شركة "كيان إيجيبت"، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، موديلها سيات "تاراكو" (Tarraco) الجديد في السوق المصرية، بغرض التربّع على عَرش فئة سيارات الـSUV متوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد؛ لتصبح سيات "تاراكو"، أول سيارة SUV بسبعة مقاعد مصنوعة بالكامل في ألمانيا تُطرح محليًا.

"تاراكو" هي ثالث موديلات عائلة "سيات" الـSUV ، بعد الطرازين "آرونا" (Arona) و"أتيكا" (Ateca)، كما أنها أكبر سيارات سيات، والوحيدة التي توفّر راحة الجلوس لسبعة ركّاب على متنها.

وتَجمع "تاراكو" العائلية المشتق اسمها مِن المدينة الإسبانية العريقة "تاراجونا"، بين التصميم الديناميكي العصري ومستويات الراحة الاستثنائية، بالإضافة إلى مواصفات الأمان العالية والتجهيزات الغنية، وأيضًا الأداء القوي المميّز للمحرك سعة 1.4 لترات فئة TSI الذي يولّد 150 حصانًا وعزم 250 نيوتن متر.

تتوافر سيات "تاراكو" لعام 2021 بأربع فئات، وهي الفئة القياسية Style، والفئة الثانية Style Plus، والفئة الثالثة Xcellence، وأخيرًا الفئة الرياضية الأعلى تجهيزًا FR.

تأتي "تاراكو" الجديدة بنظام الدفع الأمامي مع محرّك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة 1.4 لترات فئة TSI.

ويولّد هذا المحرك القوي 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية فئة DSG من ست سرعات.

وتستطيع "تاراكو" الوصول مِن صفر إلى 100 كلم/ساعة في 9.4 ثوانٍ، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 199 كلم/ساعة.

كما أعلنت شركة كيان أيضا عن سيات أتيكا فيس ليفت 2021 بنفس المحرك سعة 1.4 لتر تربو ويولد نفس القوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن متر

كما طرحت كيان أيضا وهى ممثلة مجموعة فولكس واجن فى مصر "سكودا سوبيرب" فئة بيرفورمانس وتعمل بمحرك سعة 2.0 لتر تربو مكون من 4 أسطوانات و يولد قوة 280 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

كما تم الإعلان عن إطلاق شركة أبو غالي موتورز، التعاون مع شركة لندن للمركبات الكهربائية "L.E.V.C" لطرح السيارة "TX" الكهربائية بالكامل.

ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة للغاية للتوسع في عرض السيارة بالأسواق العالمية، بعدما أصبحت متواجدة في مختلف دول العالم مثل اليابان، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، وأذربيجان، وسويسرا.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة "LEVC" يورج هوفمان، قائلاً: "يسعدني أن أرحب بمجموعة أبو غالي موتورز في طرح السيارة TX مع شبكه الوكالاء LEVC، بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التصديرية وإدخال أسواق جديدة لمركباتنا الكهربائية".

وذكر، أن "خطوة التعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز من أهم الخطط التوسعية للشركة، حيث تتمتع مجموعة أبو غالي موتورز بخبرة ورؤية تزيد عن أربعين عامًا لحلول التنقل المتكاملة وهي رؤية متوائمة بشكل وثيق مع رؤية شركتنا، وأنا مقتنع بأن شركة LEVC عن طريق هذا التعاون ستحقق نجاحاً كبيراً".

قررت شركة غبور طرح هيونداي أكسنت HCI فيس ليفت 2021 المستوردة بدون وسائل ومواصفات الأمان الأساسية القياسية وهذا يعرض حياة الآخرين للخطر.

كما وطرح غبور أوتو وكيل شركة هيونداي الكورية هيونداى أكسنت RB المجمعة محليا بأربع فئات:

وتعمل أكسنت RB المجمعة محليا بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.4 لتر يولد قوة 99 حصانا وعزم 132 نيوتن متر ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكى من 6 سرعات.

وأعلن أيضا وكيل العلامة التجارية مرسيدس في مصر مصر عن توافر السيارة G500G-CLASS الجديدة في مصر، الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق المحلي المصري

تعتمد مرسيدس G500 الجديدة على محرك تربو قوي 8سلندر سعة 4.0 سي سي بقوة 422 حصان، عزم أقصى 610 نيوتن .متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.