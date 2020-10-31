ضبط ماكينة صرف خبز مدعم وسلع مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط ماكينة صرف خبر بلدى مدعم بأحد الأسواق العامة، لبيع الخبر المدعم بغرض التربح بدون وجه جق، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وشركة بداخلها سلع مجهولة المصدر وبدون أسعار، و1000 رغيف بلدى مدعم وربع طن دقيق مطروح للبيع بالسوق السوداء بطنطا.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن حملة تموينية لإدارة طنطا على الأسواق والمحلات، من ضبط 9 محاضر ومخالفات منها ضبط ماكينة خبز بلدى مدعم بأحد الأسواق العامة لقيامه ببيع خبز مدعم بغض التربح، وتم تحرير محضر جنح مركز طنطا برقم 33608، ومخالفة ذبح خارج السلخانة وتم تحرير محضر جنح مركز طنطا برقم(33609)، وتم التحفظ على المضبوطات، ومخالفة لإحدى الشركات بمحضر رقم 33607 جنح مركز طنطا لحيازة سلع بدون بيانات وأسعار وتم التحفظ على 18 كرتونة سمن نباتي وزيت ذره.

كما تم ضبط 1000 ألف رغيف بلدي مدعم وأيضا تصرف أحد المخابز فى 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي ربع طن وبيعها فى السوق السوداء، وكذا تم تحرير 4 محاضر عدم إعلان لأسعار غاز وسلع.