  ضبط 17 طن سكر تمويني و13 ألف قطعة حلوى في كفر الشيخ 

نفذت مباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، عدة حملات على المخازن وأماكن بيع الحولى تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اسفرت عن ضبط 17 طن سكر تمويني غير صالح للاستخدام ، كما جرى ضبط 13 الف قطعة لحوى بمصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص ، وتبين عدم صلاحيتها.

حيث أسفرت الحملات عن ضبط 13 ألف و430 قطعة حلوى بالإضافة الى طنين من السكر التموينى مدعم محظور تداوله خارج المنظومة التموينية، فضلاً عن ضبط 1.76 طن "سمسم – فول سودانى – جلوكوز – ألوان صناعية " بدون بيانات أو بدون مستندات مجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى"، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك بمصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص، بمدينة البرلس في كفر الشيخ، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

وفي نفس السياق تمكنت الحملات من ضبط 15 طن سكر تموينى غير صالح للإستهلاك الآدمى داخل مخزن بإحدى مناطق مركز بلطيم، حيث وردت معلومات لقسم مباحث التموين ، يفيد قيام موظف بإحدى شركات تجارة الجملة وأمين مخزن فرع ذات الشركة بمدينة بلطيم ، بحيازة كميات كبيرة من السكر التموينى المخصص للصرف على البطاقات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم من الدولة، وغير صالح للإستهلاك الآدمى ويحتفظ به داخل أحد المخازن الملحقة بالفرع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة، جرى مداهمة مخزن الشركة وجرى ضبط 15 طنا من السكر التموينى غير صالح للإستهلاك الآدمى، حيث لوحظ تغير خواصه الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة، وبمواجهة الموظف، أقر بصحة المعلومات، وإعترف بعلمه بعدم صلاحية السكر، وأنه كان ينوى توزيعه على تجار التموين بالتجزئة، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر والعرض على النيابة العامة.