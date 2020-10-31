ضبط 15 طن سكر تمويني فاسد في كفر الشيخ

وردت معلومات لقسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مفادها حيازة (موظف بإحدى شركات تجارة الجملة وأمين مخزن فرع ذات الشركة بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) بحيازة كميات كبيرة من السكر التمويني المخصص للصرف على البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم من الدولة، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويحتفظ به داخل أحد المخازن الملحقة بالفرع المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (كمية قدرها 15 طن من السكر التمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي) لتغير خواصه الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة، وبمواجهته أقر بصحة المعلومات، وإعترف بعلمه بعدم صلاحية السكر، وأنه كان ينوي توزيعه على تجار التموين بالتجزئة.