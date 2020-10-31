"المدارس الخاصة" عن قرارات سداد المصروفات: ننتظر وصولها للتنفيذ

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم بشأن العلاقة التعاقدية فيما يخص المصروفات الدراسية، حسم بشكل نهائي الأزمة والجدل القائم خلال الفترة الأخيرة بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا يوم الأربعاء الماضي يُنظم من خلاله العلاقة التعاقدية فيما يخص سداد المصروفات الدراسية بين كل من أصحاب المدراس الخاصة والدولية من ناحية وأولياء الأمور من ناحية أخرى، ويُحدد من خلاله المهل الأخيرة لدفع المستحقات المتبقية من مصروفات العام الدراسي 2020/2019، وكذلك القسط الأول من مصاريف العام الدراسي الجديد.

وأضاف "بدوي"، أن هذه القرارات لم تصل حتى الآن إلى المدارس الخاصة، وأنهم في انتظار وصولها من أجل تنفيذها في المواعيد المُحددة، مشيرًا إلى العلاقة بين ولي الأمر وإدارة المدرسة الخاصة هي علاقة تكاملية وليست "حربًا".

وأكد "بدوي" أنه طبقًا للقرارات المُعلنة إذا لم يدفع ولي الأمر المستحقات المتأخرة عن العام الماضي في الموعد النهائي المحدد يوم 15 نوفمبر المقبل، سيتم إنذار ولي أمر الطالب، وإذا امتنع عن دفع المصروفات الدراسية سيتم تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.

وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن هناك حالة واحدة يمكن استثناؤها في التأخر عن دفع المصروفات، وهي إذا أثبت ولي الأمر عن طريق البحث الاجتماعي الموجود في كل مدرسة أن لديه ظروفًا قهرية تمنعه عن سدادها خلال الوقت الحالي.

وتمنى "بدوي" التزام أولياء الأمور بدفع كافة المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، لأن المدارس عليها التزامات كبيرة على مدار العام، خاصة أن جميع أولياء الأمور يعرفون جيدًا مواعيد الأقساط وقيمتها المادية.

وكان "بدوي" قد أوضح في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم هي التي تحدد قيمة المصروفات الدراسية، وأنه ليس للمدارس الخاصة أي تدخل في تحديدها.